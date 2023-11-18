نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل، في المبارة التي ستجمع المنتخبين الكبيرين، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

ويلتقي راقصي السامبا ضد رفاق ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على ملعب ماراكانا الشهير في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر يوم الأربعاء المقبل.



موقف الأرجنتين والبرازيل

يحتل راقصي التانجو بقيادة ميسي صدارة ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 12 نقطة، فيما يأتي منتخب البرازيل ثالثًا برصيد 7 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين

تنقل متابعة مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم فجر الأربعاء المقبل، عبر قناة SSC1 HD السعودية الرياضية بتعليق المعلق الشهير فهد العتيبي.

