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أحمد جودة - القاهرة - رافينها، جناح الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة، يواجه تحديات كبيرة هذا الموسم تحت إشراف مديره الفني تشافي هيرنانديز، نتيجة لتقليل مشاركاته في المباريات. كان رافينها يتوقع أن يكون له دور مهم في مركز الجناح الأيمن بعد رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

رافينها يدخل في صراعات قوية مع تشافي

مع طرده في بداية الموسم أمام خيتافي، فقد فقد رافينها فرصته للمشاركة في المباريات، ويبدو أن تشافي يفضل الاعتماد على لامين يامال الذي قدم أداءً متميزًا.

بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية الموسم، لعب رافينها دور البديل أكثر من كونه لاعبًا أساسيًا، خاصة في الدوري الإسباني. يظهر ذلك بوضوح كفاعل تشافي على إصابة رافينها في سبتمبر وتغيبه عن عدة مباريات، حيث شارك بشكل محدود في أربع مباريات بعد عودته.

يعتمد تشافي الآن على فيران توريس في جناح برشلونة، إلى جانب لامين يامال، بينما تصبح فرص رافينها كجناح أيسر صعبة مع وجود جواو فيليكس ومساهمات جافي في خط الوسط.