نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدجلاوي علي فرج يصعد لنهائي بطولة سنغافورة للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح المصنف الأول عالميا وبطل أندية وادى دجلة على فرج، في التأهل للدور النهائي ببطولة "سنغافورة للإسكواش"، بعد تغلبه على اللاعب مروان الشوربجي - المصنف ال8 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-5) (11-2)، يأتي ذلك استكمالًا للأداء المتميز لابطال "وادى دجلة" في كبرى البطولات المحلية والدولية. ويلتقي “فرج" في الدور النهائي البيروفي دييجو الياس المصنف الثاني عالميًا.

يأتي ذلك استمرارًا للأداء القوي للدجلاوي علي فرج، في البطولات الكبرى، للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، وحصد ألقاب جديدة خلال مشواره الرياضي، بفضل جهود إدارة "وادى دجلة" في تقديم الدعم للمواهب الرياضية وتحفيزها لاعتلاء منصات التتويج.

وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ويوسف إبراهيم، وروان العربي، ونور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

