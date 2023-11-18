نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الناشئين.. ألمانيا تحقق العلامة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الألماني العلامة الكاملة في المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين (تحت 17 عامًا) المقامة حاليًا في إندونيسيا بعدما تغلب على منتخب فنزويلا 3-0 اليوم السبت، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة.

وحسم المنتخب الألماني المباراة لصالحه بثلاثية نظيفة سجلها روبير رامساك وإيريك دا سيلفا موريرا ودافيد أودوجو في الدقائق الأولى و42 و57.

ورفع المنتخب الألماني، الذي كان قد حسم بالفعل تأهله إلى دور الـ16 قبل مباراة اليوم، رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة السادسة.

وتجمد منتخب فنزويلا في المركز الثاني عند أربع نقاط، وكان قد ضمن بالفعل تأهله أيضًا قبل مباراة اليوم.

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء منتخب المكسيك مع نظيره النيوزيلندي.