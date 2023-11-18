نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "خيانة القائد".. راموس ينتقم من ريال مدريد بطريقة مهينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار أحد نجوم وقادة فريق ريال مدريد الإسباني السابق، جدلا واسعا داخل جماهير الملكي في الفترة الحالية، بعد تصرفه الغير مقبول بحق قميص الفريق، خلال توقيعه على قمصان الفرق لبعض من جماهيره.

- راموس يهين مدريد

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، مقطع فيديو مؤخرا، للمدافع الإسباني المخضرم وقائد ريال مدريد السابق، سيرجيو راموس، الذي يلعب في صفوف نادي إشبيلية في الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب كان يتواجد داخل سيارته ليلتف بجانبه بعض مناصريه، الذين طلبوا منه التوقيع على بعض القمصان الرياضية الخاصة بأندية أوروبا.

واختتمت، أن اللاعب وقع على قميصي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناديه السابق، واشبيلية ناديه الحالي، ورفض التوقيع على قميص ريال مدريد عدة مرات، وازاحته خارج شباك سيارته مرتين في صدمة لبعض المشجعين.