نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكشف عن حقيقة إصابة فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التقرير الطبي الخاص بإصابة مهاجم الفريق فينيسيوس جونيور والذي تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

حقيقة إصابة فينيسيوس

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن في وقت سابق غياب فينيسيوس عن مباراة البرازيل المقبلة والمرتقبة أمام الأرجنتين والمقرر أن تقام الأربعاء المقبل بالعاصمة البرازيليلة.

نص بيان نادي ريال مدريد حول إصابة فينيسيوس:

"بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى".

ولم يحدد البيان مدة غياب اللاعب حيث من المتوقع أن يغيب فينيسيوس عن المشاركة في المباريات لمدة 6 أسابيع تقريبا.