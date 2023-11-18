الإسماعيلي يستعيد لاعب الفريق أمام ببراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لاعب الفريق محمد مخلوف أمام ببراميدز عقب تعافيه من الإصابة.

الإسماعيلي يستعيد محمد مخلوف أمام ببراميدز

وتعرض محمد مخلوف للإصابة بشد في العضلة الضامة والتي لحقت به في مباريات الإسماعيلي الماضية في دوري نايل.

يحتل النادي الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي وبيراميدز في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.