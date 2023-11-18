الرياضة

عاجل- مدة غياب فينيسيوس جونيور تصدم ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدة غياب فينيسيوس جونيور تصدم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية منذ قليل بعدما تأكد إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة السيلساو الماضية أمام كولومبيا.

وأكد نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي حول إصابة فينسيوس جونيور بأن الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وإصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى.

وكشفت تقارير إعلامية عن مدة الغياب المتوقعة للاعب البرازيلي، حيث أشارت ذا أثلتيك بأن مدة غياب فينيسيوس جونيور تصل إلى شهرين ونصف.

وانضم فينيسيوس جونيور لقائمة طويلة من اللاعبين المصابين في ريال مدريد أمثال كورتوا وميليتاو وكامافينجا وتشواميني وسيبايوس.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا