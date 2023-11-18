نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدة غياب فينيسيوس جونيور تصدم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية منذ قليل بعدما تأكد إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة السيلساو الماضية أمام كولومبيا.

وأكد نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي حول إصابة فينسيوس جونيور بأن الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وإصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى.

وكشفت تقارير إعلامية عن مدة الغياب المتوقعة للاعب البرازيلي، حيث أشارت ذا أثلتيك بأن مدة غياب فينيسيوس جونيور تصل إلى شهرين ونصف.

وانضم فينيسيوس جونيور لقائمة طويلة من اللاعبين المصابين في ريال مدريد أمثال كورتوا وميليتاو وكامافينجا وتشواميني وسيبايوس.

