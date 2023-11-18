نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تفاصيل مران الزمالك اليوم

خاض لاعبو نادي الزمالك تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وعقد معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران يطالبهم بضرورة التركيز والاستعداد الجيد للمرحلة القادمة.

وقام لاعبو نادي الزمالك بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة أبو سليم الليبي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.