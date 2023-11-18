بيرسي تاو يتقدم لجنوب إفريقيا بهدف في مرمى بنين (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب موزيس مابيدا بجنوب إفريقيا الآن مواجهة جنوب إفريقيا وبنين بالجولة الأولى في المجموعة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بيرسي تاو يسجل الهدف الأول لجنوب إفريقيا

وتمكن المنتخب الجنوب أفريقي من التقدم بهدف أول بواسطة لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا مبكرا عند الدقيقة الثانية.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات ليسوتو ونيجيريا ورواندا وزمبابوي إلى جانب منتخبي جنوب إفريقيا وبنين.

ويحل منتخب جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل ضيفا على منتخب رواندا في الجولة الثانية من التصفيات بينما يلاقي منتخب بنين خارج أرضه منتخب ليسوتو.