نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري ينهي معسكره ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري معسكر المقام حاليا ببورسعيد اليوم السبت وذلك لاستئناف تدريباته الجماعية بالقاهرة استعدادا قبل عودة الدورى عقب انتهاء التوقف الدولي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة السابعة من ضمن إطار منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

احتفل النادي المصري عبر حسابه الرسمى على فيس بوك بالذكرى الـ154 لافتتاح قناة السويس.

ونشر المصري عبر حسابه الرسمي : نحتفل اليوم بمرور 154 عامًا على افتتاح قناة السويس، ذلك الشريان الحيوي الذي دبت معه الحياة في أوصال مدينتنا الغالية بورسعيد..

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

