نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يخضع لفحص طبي قبل مواجهة ميدياما الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول لفحص طبي غدًا قبل انطلاق المران استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني.

يأتي ذلك لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية أو غيابه عن التدريبات الجماعية للنادي الأهلي في الفترة القادمة.

وتعرض علي معلول لإصابة في العضلة الخلفية والتي لحقت به في الفترة الماضية مما أدى إلى غيابه عن مباراتي سيراميكا كليوباترا والجونة.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد السلام.

