نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راحة يوم للاعبي المصري والعودة للمران الاثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب نهاية مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت على ملعب النادي الاجتماعي ببورسعيد، قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مران الفريق على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة عصر بعد غدا الاثنين استعدادا لخوض مباراة انبي بالدوري والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

راحة يوم للاعبي المصري والعودة للمران الاثنين

كان الفريق قد خاض عصر اليوم مرانا قويا اُختتم بتقسيمة قوية بطول الملعب شهدت حماسا كبيرا من جميع اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم وقد نال أداء اللاعبين خلال التقسيمة استحسان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر خاصة في ضوء تنفيذ اللاعبين لكافة تعليماته الفنية على مدار الأسبوع الماضي.

احتفل النادي المصري عبر حسابه الرسمى على فيس بوك بالذكرى الـ154 لافتتاح قناة السويس.

ونشر المصري عبر حسابه الرسمي : نحتفل اليوم بمرور 154 عامًا على افتتاح قناة السويس، ذلك الشريان الحيوي الذي دبت معه الحياة في أوصال مدينتنا الغالية بورسعيد..

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.