المصري يتفق على إقامة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

طلب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من محمود جابر إداري الفريق الأول للكرة الاتفاق على إقامة مباريات ودية خلال الفترة المقبلة وذلك لإكساب اللاعبين حساسية المباريات في ظل فترة توقف الدوري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم السبت على ملعب أحد الفنادق بمعسكره ببورسعيد وذلك استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة السابعة بالدوري.

قرر علي ماهر المدير الفني لفريق الكرة منح لاعبيه راحة لمدة يوم على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية بعد غد يوم الأثنين المقبل.

يحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.