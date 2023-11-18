نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الشباب والرياضة.. الاوكسا تعلن عن الأسماء المرشحة لجائزة الأفضل رياضيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعلن اتحاديه الكونفدراليه الرياضيه الافريقيه الاوكسا برئاسة الدكتور احمد ناصر رئيس الاتحاد يوم الأثنين القادم ٢٠ نوفمبر الجارى عن الاسماء المرشحين لنيل جائزه الاوكسا لافضل رياضي داخل القاره الافريقيه والتي تتضمن انديه ومنتخبات ونجوم عالميين وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه.

ومن المنتظر ان يشهد المؤتمر حضور كوكبة من الرياضيين في مصر وذلك لتكريمهم على الدور الكبير الذى حققوه الفترة الماضية.

كما تقام الجمعيه العموميه لإتحاديه الكونفدراليه الافريقيه الاوكسا والتي تستضيفها مصر خلال الفتره من 24 إلى 26 نوفمبر 2023 ليتم الاعلان ايضا عن تفاصيل المؤتمر الدولي لمكافحه الفساد النسخه الثانية.

ومن جانبه ابدى اللواء احمد ناصر رئيس الاتحاديه الكونفدراليه الرياضيه الافريقيه الاوكسا سعادته بالتعاون المثمر بين الاتحاد الاوكسا والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مشيرا إن الوزارة لم تبخل بأى دعم سواء مادى أو معنوى فى الفترة الماضية.

وأضاف ناصر أن "الوصول لهذه النجاحات لم تكن وليدة الصدفة، لكنها نتيجة عمل شاق من كل المنظومة، ونأمل أن نحقق فى الفترة المقبلة ميداليات كثيرة مؤكدا أنه فى ضوء توجيهات وتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بأبطالنا وأولادنا في مختلف الألعاب المتواجدين والمشاركين دوليًا وقاريًا بدعم الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لرفع اسم مصر عاليا.