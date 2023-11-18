نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة لاستئناف منافسات بطولة دوري روشن السعودي بعد نهاية فترة التوقف الدولي للمنتخبات المقامة حاليًا.

موعد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024

ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة منافسه الشباب ضمن إطار منافسات الرابعة عشر من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 يوم السبت المقبل 25 نوفمبر 2023 على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة ضد الشباب ضمن إطار منافسات مسابقة دوري روشن في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي

وتُنقل مباراة أهلي جدة ضد الشباب بشكل حصري عبر قنوات SSC السعودية باعتبارها الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.