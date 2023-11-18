نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة العالمية عن موعد مباراة المنتخب البرازيلي ضد منافسه الأرجنتيني ضمن إطار منافسات

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر الجاري 2023.



ويحتضن ملعب ملعب الماركانا ديربي البرازيل والأرجنتين مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين



وتُنقل مواجهة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات كأس العالم يوم الأربعاء، عبر قناة SSC1 HD السعودية بتعليق فهد العتيبي.



ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية تردد قناة SSC1 HD السعودية الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم نسخة 2026.



قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.