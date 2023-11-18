اليوم .. افتتاح دورة المدربين المستجدين لكرة اليد بمحافظة ظفار

تفتتح اليوم فعاليات دورة المدربين المستجدين لكرة اليد للصالات لأندية محافظة ظفار، والتى ينظمها الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين خلال الفترة من 19 الى 21 من الشهر الجاري، يحاضر فيها المدرب الوطني يحيى المعشري وأحمد بن جبلي جمعان اداري الدورة بمجمع السعادة الرياضي بمحافظة ظفار بمشاركة 23 مدربا ومدربة يمثلون أندية مرباط والنصر والاتحاد وظفار وصلالة، بالاضافة الى عدد من المدربين من وزارة التربية والتعليم، وسيقام حفل افتتاح الدورة تحت رعاية توفيق بن عبدالغني بيت مستهل عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد، وتعد هذه الدورة الثانية على التوالي التي ينظمها الاتحاد للمدربين الوطنيين المستجدين.

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