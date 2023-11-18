نزوى يتغلب على ظفار ونادي عمان يفوز على صلالة فـي دوري عام السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أسفرت مباريات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024 التي أقيمت على أرضية صالة نادي الأمل بمرتفعات غلا عن فوز نادي نزوى على نادي ظفار بنتيجه 77-44، وفي المباراة الثانية تمكن نادي عمان من تجاوز نادي صلالة بنتيجة 66-54 .

وعودة للمباراة الأولى التي جاءت لعبا ونتيجه لصالح نادي نزوى وتمكن من الفوز في جميع فترات المباراة الأربع، بدا اللقاء بتسجيل نادي نزوى خمس نقاط منها نقطتين عن طريق مصعب الريامي وثلاث نقاط لزميله محمد العنقودي رد عليها نادي ظفار بتسجيل نقطتين عن طريق محمد المحرمه لتصبح النتيجة 5-2، وبعد هجمة تمكن أحمد ابو حمر لاعب نادي ظفار من تسجيل نقطه من خطأ، ويتمكن لاعب نادي نزوى نيفر ماكورد من تسجيل اربع نقاط بعد تسديدتين من تحت السلة ليتقدم نزوى 12-5، وتستمر الاثارة بمزيد من الهجمات اضاف خلالها كل فريق مزيدا من النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم نادي نزوى على نادي ظفار بنتيجه 23-11.

وفي الربع الثاني استمرت أفضلية اللعب لنادي نزوى وافتتح لاعبه باسل الصبحي التسجيل بإضافة ثلاث نقاط بعد تسديدة ثلاثية ويضيف زميله نيفر ماركود نقطتين بعد تسديدة من تحت السلة، رد عليها نادي ظفار بتسجيل نقطتين عن طريق محمد المحرمي وتتواصل الهجمات حيث أضاف نادي نزوى 15 نقطة، فيما اضاف نادي ظفار 11 نقطه لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي نزوى على نادي ظفار بنتيجه 43-24.

وفي الربع الثالث تواصل اللعب بهجمات استثمر منها نادي نزوى الكثير منها حيث اضاف لاعبوه 18 نقطة، فيما سجل ظفار 8 نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم نادي نزوى على نادي ظفار بنتيجه 61-32.

وفي الربع الرابع واصل نادي نزوى افضليته في التسجيل رغم تحسن نادي ظفار في الدفاع والهجوم الا ان رد نزوى السريع ابقى التفوق لصالحه، حيث اضاف لاعبوه 16 نقطة، فيما اضاف لاعب نادي ظفار 12 نقطه لتنتهي المباراة بفوز نادي نزوى على نادي ظفار بنتيجه 77-44. ادار المباراة الدولي أحمد الخصيبي حكما اول وعلي السلماني حكما ثانيا وطهى العامري حكما ثالثا وعلى الطاولة المهدي العلوي وموسى السيابي ومحمود العجمي. وفي المباراة الثانية نجح نادي عمان من الفوز على نادي صلالة بنتيجه 66-54، في مباراه بدأها نادي عمان بتسجيل ثلاث نقاط من خطأين احرز منها هيثم بني عرابة نقطتين واحرز منها حسين الكندي نقطة، وعاد بعدها نادي صلالة لتقريب النتيجة بعد تسديدة من تحت السلة لقيصر البلوشي، وتستمر معها الاثارة بمزيد من الهجمات نجح فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم نادي عمان على نادي صلالة بنتيجة 16-8. وفي الربع الثاني تواصل اللعب سجالا، ويتمكن معها نادي عمان من تسجيل ثلاثية عن طريق مصعب الوهيبي واضاف زميله عبد الله الغساني نقطتين، ويتمكن نادي صلالة من تسجيل نقطتين عن طريق قيصر البلوشي واضاف زميله فيصل عبد النبي ثلاثية، وتتواصل الهجمات، حيث تمكن نادي عمان من تسجيل 20 نقطة فيما اضاف نادي صلالة 11 نقطة لينتهي الشوط الاول بتقدم نادي عمان على نادي صلالة بنتيجة 41-24. وفي الربع الثالث نشط نادي صلالة؛ بشكل جيد وتمكن من استثمار معظم الفرص التي اتيحت حيث اضاف نادي صلالة 17 نقطه فيما سجل نادي عمان خمس نقاط فقط لينتهي الربع الثالث بتقدم نادي عمان على نادي صلالة بنتيجة 46-41. وفي الربع الرابع تمكن نادي عمان من استعادة افضلية اللعب وتمكن لاعب من تسجيل 20 نقطة فيما اضاف نادي صلالة 13 نقطة لتنتهي المباراه بفوز نادي عمان على نادي صلالة 66-54. ادار المواجهة الدولي عصام السيابي حكما اول والدولي راشد المشيفري حكما ثانيا ووهب السناني حكما ثالثا وعلى الطاولة غالب الحسني ويعقوب الندابي وشريفة الزدجالية.