كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

واصل الخابورة عروضه القوية في دوري تمكين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما فاز على قريات بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب قريات لحساب الجولة الثامنة للمجموعة الثانية، أحرز الخابورة هدفيه في الشوط الثاني، الأول عن طريق هدافه إشهاد عبيد من مجهود فردي والثاني سجله المحترف محمد ديالو من كرة عرضية مررها له عيسى الحوسني، وبهذا الفوز رفع الخابورة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن السلام صاحب المركز الأول، ويأتي مسقط ثالثا برصيد 12 نقطة، وبالعودة لمجريات المباراة كان قريات صاحب المبادرة بصناعة عدة فرص خطيرة أمام مرمى الحارس ربيع القطيطي إلا أن محاولاته لم تستغل بالشكل المناسب تاركا الفرصة للفهود بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، أدار المباراة الحكم محمد المانعي وساعده للخطوط إبراهيم الشرقي وثاني الشرقي وماجد الحاتمي حكما رابعا .. و أسفرت نتائج المجموعة الثانية عن فوز السلام على الطليعة بهدفين دون مقابل أحرزهما ثامر الزعابي والمحترف ديفيد كوكو في المباراة التي أقيمت على ملعب مجمع صور، وتعادل صلالة على ملعبه أمام مسقط 2/‏2 .

تصوير ــ مراد البلوشي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخابورة يفوز على قريات بهدفين دون رد فـي دوري تمكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.