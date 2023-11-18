«الثقافة والرياضة والشباب» تختتم ملتقى أمناء سر الأندية الرياضية

اختتمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ممثلة بمركز إعداد القادة ملتقى أمناء سر الأندية الرياضية والثقافية ٢٠٢٣م، والذي استمر لمدة يومين من 15-16 نوفمبر الجاري بحضور السيد إدريس بن منصور البوسعيدي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وبمشاركة ٥٠ من أمناء سر الأندية الرياضية وذلك بفندق آفاني مسقط بولاية السيب.

اشتمل الملتقى على 7 أوراق عمل قدمها مختصون من موظفي الوزارة، كانت الورقة الأولى بعنوان التخطيط الاستراتيجي ورؤية عمان ٢٠٤٠ وكيفية تطبيق الاستراتيجية في بيئة العمل، والثانية عن التحول الرقمي للهيئات الرياضية وتم فيها استعراض خارطة التحول الرقمي للوزارة ٢٠٢١-٢٠٢٥ مع ذكر التوجهات والأهداف المستقبلية، وتطرقت الورقة الثالثة لجائزة كأس حضرة صاحب الجلالة للشباب والرابعة تناولت الصرف المالي للأندية الرياضية، وفي الورقة الخامسة عن الجمعيات العمومية بين النظرية والتطبيق وعرض كل ما يخص اختصاصات الجمعية العمومية وشروطها، في حين تناولت الورقة السادسة مشروع منظومة إعداد الرياضيين والورقة السابعة والأخيرة تطرقت الى المنشآت الرياضية والمشاريع الصديقة للبيئة إضافة الى إجراءات طرح المناقصات .

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