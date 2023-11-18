طاقمان دولي وقاري عمانيان يشاركان فـي إدارة البطولة الآسيوية لكرة اليد بالكويت

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد طاقمَيْنِ دولي وقاري من حكام سلطنة عمان للمشاركة في منافسات بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد في نسختها الـ26 والتي يستضيفها نادي القادسية الكويتي؛ بمشاركة 12 ناديًا وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، حيث يتكون الطاقم الدولي من الثنائي خميس الوهيبي وعمر الشحي، بينما يتكون الطاقم القارئ من الثنائي حسين الحسني وهشام الدغيشي. وتُعدُّ هذه المرة الأولى التي يشارك فيها طاقمان من السلطنة في بطولة آسيوية وهذا يُعدُّ مكسبًا كبيرًا لكرة اليد العمانية، ويدل على ثقة لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي بقدراتهم في إدارة المباريات المهمة بمختلف البطولات ويُعزِّز من مكانتهم وصولًا إلى العالمية. ويشارك في البطولة نخبة أندية القارة، حيث سيتأهل بطل البطولة للعب في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة ممثلًا عن آسيا. والفِرق المشاركة في البطولة قسمت على مجموعتين ضمَّت الأولى أندية النجمة البحريني (حامل اللقب) والكويت الكويتي والغرافة القطري والخليج السعودي والصلاح الفلسطيني والنسر الذهبي الهندي، فيما ضمَّت الثانية أندية القادسية (المستضيف) وساي الهندي والعربي القطري والجيش العراقي وشباب صيدا اللبناني والشارقة الإماراتي.

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