10 أندية تؤكد رغبتها فـي المشاركة اتحاد التنس يعلن انطلاق أول بطولة تنافسية للأندية

أكدت 10 أندية مشاركتها في أول مسابقة تنافسية بين الأندية والتي يعتزم الاتحاد العماني للتنس إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 9 الشهر القادم على ملاعب التنس بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسط مشاركة جيدة من اللاعبين الممارسين لهذه البطولة. وكان الاتحاد العماني للتنس قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب المشاركة في هذه المسابقة لمدَّة 11 يومًا بدءًا من يوم 5 من الشهر الحالي وحتى يوم الخميس الماضي استقبل خلالها الاتحاد طالبات المشاركة من عشرة أندية وهي: نادي عُمان وأهلي سداب والمصنعة وجعلان والكامل والوافي ونزوى وبهلاء وصحار ومجيس ونادي صلالة. وتقام منافسات البطولة التي وضعها الاتحاد من خلال التنافس بين الأندية في عدة أدوار حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وتتكون كلُّ قائمة من قوائم النادي المشارك بين ثلاثة إلى أربعة لاعبين. وكان الاتحاد كذلك قد فتح باب المشاركة للعنصر النسائي في هذه البطولة، إلَّا أنَّه لم يتلقَّ أيَّ طلبات للمشاركة في منافسات الرجال أو النساء. وقال منذر البرواني أمين السر العام بالاتحاد العماني للتنس ومدير البطولة: إنَّنا نقدِّم الشكر للأندية التي أكدت مشاركتها في هذه المسابقة وهي الأولى من نوعها التي ينظِّمها الاتحاد العماني للتنس للأندية والتي نسعى من خلال إقامتها إلى إيجاد الأجواء التنافسية، بالإضافة إلى تعريف الأندية بأهمية التنس والمساهمة معهم في نشر اللعبة بشكل أكبر وسجَّلت الأندية مجموعة جيدة من اللاعبين، وهذا دليل على حرص تلك الأندية على المشاركة في أنشطة الاتحاد، حيث قام الاتحاد خلال الفترة الماضية بتعميم هذه المشاركة على الأندية، وهذا العدد من المشاركين المسجَّلين يُعدُّ جيدًا في الوقت الراهن.