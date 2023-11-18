فـي ختام كأس العيد الوطني للفروسية فوز الخيالة السلطانية والمسروري والمالكي بألقاب الأشواط الرئيسية

نظَّم الاتحاد العماني للفروسية والسباق سباق الخيل الخامس للموسم الحالي، وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء، اشتمل السباق على ثمانية أشواط، خصصت ستة منه للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست الخيول في الأشواط السادس والسابع والثامن على كأس العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد.

رعى السباق صاحب السُّمو السَّيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد وبحضور عدد من أصحاب السُّمو والسعادة وحضور العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس مجلس الاتحاد العماني للفروسية والسباق.

الشوط الأول

سباق متحف بيت البرندة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200متر، تُوِّجت بالمركز الأول المهرة شموس مسقط لمالكها حمزة بن علي الطائي وفارسها عامر بن علي الراسبي ومدربها محمد بن حمد الحجري، تلاها في المركز الثاني المهر إحتراز لمالكه أيمن بن حمود البلوشي وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه حبيب بن أحمد البلوشي، وحلَّ ثالثًا المهر بي أف مهيب لمالكه ومدربه أحمد بن حمود الرقادي وفارسه أيمن بن محمد الساسي غابري.

الشوط الثاني

سباق متحف الطفل للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، حقق المركز الأول الحصان الورج لمالكه محبوب بن محمد هاشماني وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه ناصر بن حمد القطيطي، أما المركز الثاني فكان من نصيب الحصان الجرينجو لمالكه محبوب بن محمد هاشماني وفارسه حمد بن سيف البوسعيدي ومدربه ناصر بن حمد القطيطي، وجاء الحصان صلاح بالمركز الثالث لمالكه إبراهيم بن محمد البلوشي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه كهلان بن محمد البلوشي.

الشوط الثالث

سباق متحف بيت أدم للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة 1600 متر، فاز بالمركز الأول المهر شواش لمالكه محمد بن سالم السالمي وفارسه حمد بن سلطان المالكي ومدربه أحمد بن خميس اليزيدي، وحصل على المركز الثاني الحصان دي أس الخالد لمالكه داود بن سليمان المحرزي وفارسه آدم بن طالب البلوشي ومدربه حمود بن عبدالله المسروري، وبالمركز الثالث جاء الحصان قهوان لمالكه محمد بن عبدالله الراسبي وفارسه مازن بن مبارك اليحيائي ومدربه علي بن سالم الهاشمي.

الشوط الرابع

سباق متحف بيت الزبير للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، تنافس كبير شهده الشوط ووصول ثنائي للفارسين مؤنس السيابي وإبراهيم الغريب إلَّا أنَّ مؤنس حسم الشوط لصالحه وفاز بالمركز الأول على صهوة الحصان فالكون كلاوس لمالكه عبدالله بن علي المعمري ومدربه نبراس بن سالم السيابي، تلاه في المركز الثاني الحصان البراق لمالكه إسماعيل بن إبراهيم الراسبي وفارسه إبراهيم الغريب ومدربه سلطان بن خلفان العلوي، وحلَّ ثالثًا الحصان لاست ترديشن لمالكه ومدربه أحمد بن عبدالله المرزوقي وفارسه عبدالرحمن بن طالب الفارسي.

الشوط الخامس

سباق متحف التاريخ الطبيعي للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة 1600 متر، مع الخط المستقيم اندفع المهر ميسم أس بي بقوة وفارق الجياد منفردًا بصدارة الشوط ومتوجًا بالمركز الأول لمالكه سعد بن سهيل المخيني وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه بدر بن محمد الحجري، واحتل المركز الثاني المهر مهذاب الفيصل لمالكه مربط العفية وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه محمد بن أحمد العجمي، وحقق المركز الثالث الحصان أس أس آر كريس لمالكه جابر بن عبدالله الغفيلي وفارسه حمد بن سلطان المالكي ومدربه عبدالله بن سيف المالكي.

الشوط السادس

سباق متحف أرض اللبان للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، حقق كأس العيد الوطني الحصان شينو لمالكه بدر ناصر المسروري وبقيادة الفارس أحمد بن محمد السيابي ومدربه جابر بن سعيد المسكري، وحصل على المركز الثاني الحصان كروس ذا أويشن لمالكه صاحب السُّمو السَّيد طارق بن محمد آل سعيد وفارسه مايكون دي سوزا ومدربه حسين بن علي السنيدي، وحلَّ ثالثًا الحصان فيث آند فورتيون لمالكه إسطبلات المشايخي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه مروان بن حمود البلوشي.

الشوط السابع

سباق المتحف الوطني للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، حضر الحصان وهاج في الأمتار الأخيرة وتُوِّج بالمركز الأول لمالكه ومدربه عبدالله بن سيف المالكي وفارسه حمد بن سلطان المالكي، وحصل على المركز الثاني الحصان شرس لمالكه الشيخ محمد بن شهاب البلوشي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه سلطان بن محمد البلوشي، وحلَّ ثالثًا الحصان آر بي كنزمان لمالكه صاحب السُّمو السَّيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه أحمد بن إبراهيم البلوشي.

الشوط الثامن

سباق عُمان عبر الزمان للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، تُوِّجت الخيالة السُّلطانية بلقب الشوط بفوز الحصان أس أس آر غزوان بقيادة الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه فهد بن عبادي الحجري، وحصل على المركز الثاني الحصان بشار إبراء لمالكه حافظ بن سعيد المسكري وفارسه خالد بن محمود البلوشي ومدربه محمد بن سالم الغنيمي، وجاء في المركز الثالث الحصان حكيم الريف لمالكه سلطان بن سيف المالكي وفارسه حمد بن سلطان المالكي ومدربه عبدالله بن سيف المالكي.

الفرقة الموسيقية للحرس

كما شاركت في السباق الفرقة الموسيقية التابعة للحرس السُّلطاني العُماني، حيث عزفت السلام السُّلطاني في بداية ونهاية السباق بالإضافة إلى عزف عدد من المقطوعات الموسيقية والمميزة.

تكريم

وفي نهاية الأشواط الثمانية قام راعي السباق صاحب السُّمو السَّيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد بتكريم مُلَّاك الخيول الفائزة خيولهم بالمراكز الأولى في أشواط السباق الثمانية، كما قدَّم العميد أول متقاعد عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي نائب رئيس مجلس الاتحاد العماني للفروسية والسباق هدية تذكارية لراعي السباق.