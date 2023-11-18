نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقدة سيراليون.. منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول تاريخيا في مواجهة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب سيراليون غدًا الأحد، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يبحث عن الفوز الأول تاريخيا أمام سيراليون

ويبحث المنتخب المصري في مباراة الغد بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن الانتصار الأول تاريخيا في تاريخ مواجهات المنتخب المصري أمام نظيره السيراليوني.

وخاض المنتخب المصري مواجهتين أمام منتخب سيراليون، أنتهي اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، وفاز المنتخب السيراليوني على أحفاد الفراعنة في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباراة سيراليون الثانية، الظهور الأول لمحمد صلاح واللاعب محمد النني، حين قرر المنتخب خوض المباراة بلاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك عقب الإخفاق في الوصول لكأس الأمم الأفريقية 2012.

يذكر أن المنتخب المصري نجح في تحقيق الفوز على نظيره منتخب جيبوتي بسداسية دون مقابل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.