نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي موعد بداية الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة، حيث سيخوض منتخب مصر مباراته الثانية من دور المجموعات في اليوم الأول للجولة الثانية من التصفيات.

وتبدأ غدًا الأحد 19 نوفمبر 2023 مباريات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستقام 5 مباريات من العيار الثقيل في مقدمتها موقعة مصر ضد سيراليون.

وجاءت مباريات اليوم الأول للجولة الثانية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على النحو التالي:

زيمبابوي ضد نيجيريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

بوروندي ضد الجابون، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

موزمبيق ضد الجزائر، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

السودان ضد الكونغو الديموقراطية، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

سيراليون ضد مصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وتمتلك شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم القادمة، بينما حصلت قناة أون تايم سبورتس المصرية على جميع حقوق مباريات المنتخب الوطني في التصفيات.