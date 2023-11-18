أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة البلاستيك ومركز شباب بطا في القسم الثالث

حقق فريق البلاستيك الفوز بهدفين نظيفين على حساب نظيره مركز شباب بطا في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة.

جاء تقدم فريق البلاستيك في الشوط الأول عن طريق سيلمان.

وعزز فريق البلاستيك تقدمه واحرز الهدف الثاني من ركلة جزاء سجلها" محمد تريكة".

أدار تحكيم اللقاء الحكم " بيبو الدسوقي " وعاونه كلا من:" سيد زهرة، إبراهيم عبدالغني "

الفوز يرفع رصيد البلاستيك إلي 19 نقطة في المركز الأول، ويتجمد رصيد بطا عند النقطة 3 في المركز الأخير.