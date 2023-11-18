نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مجموعة الغربية في دوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حول سمنود تأخره بهدف إلى فوز غالي على الحامول بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت بينهما بملعب سمنود ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري القسم الثالث "المجموعة العاشرة".



وحقق مركز شباب بسيون فوزًا صعبًا على دسوق بهدف واحد دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين بمركز شباب بسيون.

وتغلب فريق إتحاد بسيون الديار على قلين بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي قلين.



وحسم التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة عثماثون طنطا مع نظيره نادي سخا في المباراة التي أفيمت بينهما بملعب مركز شباب محلة حسن.



وحقق بيلا فوزًا صعبًا على سبورتنج كاسل بهدفين دون مقابل في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد طنطا.



وخسر مركز شباب قطور أمام ضيفه بلطيم بهدف واحد دون مقابل في المباراة التي إحتضنها ملعب قطور.

1- شباب بسيون 15 نقطة

2- بلطيم 13 نقطة

3- سمنود 11 نقطة

4- بيلا 11 نقطة

5- عثماثون طنطا 10 نقاط

6- قلين 10 نقاط

7- سخا 9 نقاط

8- إتحاد بسيون 8 نقاط

9- الحامول 7 نقاط

10- شباب قطور 7 نقاط

11- دسوق 7 نقاط

12- سيدي سالم 5 نقاط

13- سبورتنج كاسل 4 نقاط