نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية موعد المباراة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب السعودية ونظيره الأردني في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق المواجهة التي ستجمع بين منتخب الأردن بين نظيره السعودية لحساب مجموعتهما بتصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل.



وتنطلق مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2023، ويحتضن اللقاء ملعب عمان الدولي.



وتنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخب الأردن ضد السعودية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، والسابعة مساء بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026



وتذاع مباريات المنتخب السعودي أمام الأردن في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات "SSC" السعودية.

وحقق منتخب السعودية الفوز على باكستان في الجولة الأولى برباعية نظيفة بأقدام صلاح الشهري بتسجيله هدفين، وعبد الرحمن غريب وعبدالله رديف، بينما تمكن "النشامى" بالتعادل الإيجابي خارج الديار مع طاجكستان.