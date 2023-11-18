نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تفصلنا أقل من أربعة وعشرين ساعة على انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، التي يخوضها الفراعنة بحثًا عن مواصلة الانتصارات تحت قيادة المدير الفني روي فيتوريا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد سيراليون

وتنقل أحداث مباراة مصر ضد سيراليون عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى شركة الرياضة السعودية SSC التي حصلت على حقوق بث التصفيات كاملةً.

تردد قناة أون تايم سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11862

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

تردد قناة SSC Sports

عرب سات (بدر 26 شرق)

التردد: 12418 و12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

توقيت متابعة مباراة مصر ضد سيراليون

تنطلق مباراة مصر ضد سيراليون عصر الغد الأحد 19 نوفمبر 2023، عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الفراعنة نجحوا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب جيبوتي بستة أهداف مقابل لا شيء.