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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز البلاستيك وبنها وطوخ والمرج بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها وطوخ والمرج بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث
أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث ع فوز فريق البلاستيك على فريق مركز شباب بطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد سليمان ومحمد حسين تريكه من ركلة جزاء.
- فوز فريق هليوبوليس على فريق الماظه بثلاثية نظيفة.
- فوز فريق بنها على فريق القناطر الخيريه بهدف دون رد سجله سعد سمير من ركلة جزاء.
- فوز فريق المطرية على فريق أبو السعود بهدفين مقابل هدف.
- فوز فريق طوخ على فريق قليوب بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى لطفي وأحمد صبحى.
- تعادل فريق المرج مع فريق الطيران دون أهداف.
- تعادل فريق بهتيم مع اسكو سلبيًا.
ترتيب الفرق
1-البلاستيك 19 نقطة
2-طوخ 14 نقطة
3-بنها 12 نقطة
4-الطيران 11 نقطة
5-بهتيم 11 نقطة
6-قليوب 10 نقطة
7-القناطر 10 نقاط
8-المطريه 9 نقاط
9-هليوبوليس 8 نقاط
10-الماظه 8 نقاط
11-المرج 7 نقاط
2-اسكو 6 نقاط
13-ابو السعود 3 نقاط
14-بطا 3 نقاط