أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها وطوخ والمرج بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث ع فوز فريق البلاستيك على فريق مركز شباب بطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد سليمان ومحمد حسين تريكه من ركلة جزاء.



- فوز فريق هليوبوليس على فريق الماظه بثلاثية نظيفة.



- فوز فريق بنها على فريق القناطر الخيريه بهدف دون رد سجله سعد سمير من ركلة جزاء.



- فوز فريق المطرية على فريق أبو السعود بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق طوخ على فريق قليوب بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى لطفي وأحمد صبحى.



- تعادل فريق المرج مع فريق الطيران دون أهداف.



- تعادل فريق بهتيم مع اسكو سلبيًا.



ترتيب الفرق

1-البلاستيك 19 نقطة

2-طوخ 14 نقطة

3-بنها 12 نقطة

4-الطيران 11 نقطة

5-بهتيم 11 نقطة

6-قليوب 10 نقطة

7-القناطر 10 نقاط

8-المطريه 9 نقاط

9-هليوبوليس 8 نقاط

10-الماظه 8 نقاط

11-المرج 7 نقاط

2-اسكو 6 نقاط

13-ابو السعود 3 نقاط

14-بطا 3 نقاط