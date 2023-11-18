الرياضة

فوز البلاستيك وبنها وطوخ والمرج بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها وطوخ والمرج بمجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث ع فوز فريق البلاستيك على فريق مركز شباب بطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد سليمان ومحمد حسين تريكه من ركلة جزاء.


- فوز فريق هليوبوليس على فريق الماظه بثلاثية نظيفة.


- فوز فريق بنها على فريق القناطر الخيريه بهدف دون رد سجله سعد سمير من ركلة جزاء.


-  فوز فريق المطرية على فريق أبو السعود بهدفين مقابل هدف.

 
- فوز فريق طوخ على فريق قليوب بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى لطفي وأحمد صبحى.


- تعادل فريق المرج مع  فريق الطيران دون أهداف.


- تعادل فريق بهتيم مع اسكو  سلبيًا.


ترتيب الفرق
1-البلاستيك 19 نقطة 
2-طوخ 14 نقطة 
3-بنها 12 نقطة 
4-الطيران 11 نقطة 
5-بهتيم 11 نقطة 
6-قليوب 10 نقطة 
7-القناطر 10 نقاط
8-المطريه 9 نقاط 
9-هليوبوليس 8 نقاط 
10-الماظه 8 نقاط 
11-المرج 7 نقاط
2-اسكو 6 نقاط 
13-ابو السعود 3 نقاط 
14-بطا 3 نقاط 

مريم الجابري

مريم الجابري

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