أحمد جودة - القاهرة - فوز دياموند وبشتيل والإعلاميين وتعادل أورانج بمجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز فريق الإعلاميين بقيادة ياسر راشد على فريق ابو النمرس بهدف دون رد.



- فوز فريق دياموند على فريق حدائق الاهرام بهدف دون رد سجله شهاب شفيق.



- فوز فريق حلوان العام على فريق منشيه ناصر بهدف دون رد سجله ابراهيم سلامه

- فوز فريق بشتيل على فريق الصيد بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق كاسكادا على فريق اسمنت حلوان بهدفين دون رد.



- فوز فريق المعادي على فريق اطفيح بثلاثية مقابل هدف.



تعادل فريق صول مع فريق اورانج سلبيًا