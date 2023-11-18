بركات يتغنى بحارس مرمى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تغنى محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي.



قال محمد بركات في برنامجه عبر قناة "المحور": "مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي مستقبل الحراسة في مصر، الناس قعدت تتكلم عنه، ولما اتفرجوا عليه عرفوا إن عندنا جون للمستقبل".



وتابع: "بلاش تحكموا على ولاد اللاعبين غير لما تشوفوهم في الملعب، مش كل الكل بيتجاهل وبعدين دلوقتي خلاص كل المباريات أصبحت مذاعة والمستوى يظهر أمام أعين الجميع".



وتطرق بركات بحديثه للاعبي منتخب مصر للشباب قائلا: "البعض انتقد لاعبي منتخب الشباب، بسبب تواجد أبناء سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو وعامر حسين، والحقيقة أن الـ 3 من أفضل اللاعبين في مصر".



واختتم: "تواجدهم الثلاثي في منتخب الشباب بسبب إنهم مكسرين الدنيا، شوفوا يوسف سيد عبد الحفيظ راجل بيلعب باك يمين عالمي، بيهاجم ويدافع وبيعمل كل حاجة في الكورة ميبقاش متواجد ليه عمرو خالد بيبو نفس الكلام، اتسبب في طرد لاعب الجزائر".