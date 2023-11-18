نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: لماذا رمضان صبحي لا ينضم لمنتخب مصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام حسام حسن، مهاجم منتخب مصر السابق، بانتقاد الجهاز الفني للفراعنة أمام جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وفاز منتخب الفراعنة بسداسية نظيفة على المنتخب الجيبوتي، في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة الدولي.



وقال حسام حسن في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة "mbc masr": "مستوى منتخب جيبوتي ضعيف جدًا، ومع ذلك لم نستمتع بكرة قدم، كنا نحتاج عمل (شو) أفضل من ذلك، وتقديم كرة جيدة".

وأضاف: "بداية التشكيل لم يكن يحتاج إلى ثنائي مدافعي وسط، كان ممكن نلعب بمدافع واحد، ومعه اثنين رقم 8 منهم إمام عاشور، والتغييرات كان ممكن تكون فعالة عن ذلك".



وتابع: "تفاجأت أن الاستحواذ 35% لـ جيبوتي، وهذا كثير، والهدف الأول لـمنتخب مصر تأخر".

حسام حسن يتطرق بحديثه لأداء عمر مرموش

قال: "لاعب جيد، لكن المدير الفني يُعطيه دور كبير، وأرى أن حسين الشحات ورمضان صبحي، في مستوى متقارب مع مرموش، أو يُمثلون خطورة أكثر منه".



واستكمل: "لا أعرف لماذا رمضان صبحي لا ينضم لمنتخب مصر، بالإضافة إلى أن زيزو ممكن يلعب مكان مرموش وسيشكل إضافة قوية".

وأردف: "أنا لم أر كرة قدم ممتعة أمام جيبوتي، المفترض عندما تواجه خصما ضعيفا، تجرب طرق لعب جديدة وتُجهز اللاعبين التي كانت تحتاج أن تحصل على فرصة".

واختتم: "عمر مرموش له دور مع منتخب مصر، لكن ليس أساسيًا، حسين الشحات ورمضان صبحي أفضل منه".