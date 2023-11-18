نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الزمالك "سيدات" يفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 40-28 في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز الفريق الأول لكرة اليد " سيدات" بنادي الزمالك على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 40-28، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز.



يذكر أن فريق الزمالك الزمالك كان أنهى الدور الأول، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15نقطة.



ومن المقرر أن يتوقف الفريق عن استكمال مبارياته في الدور الثاني من البطولة لحين الانتهاء من فترة التوقف الدولي للمنتخب الوطني.



ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك كل من، أمجد عويس مديرًا فنيًا،ورضا حسين مدربًا عامًا، ومحمد السباعي مخططًا للأحمال، ومحمد فراج مدربًا لحراس المرمى، والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.