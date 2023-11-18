لن يتراجع.. فلورنتينو بيريز مازال يحلم بهذه الصفقة في ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - مازال يحلم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع الصفقة الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

بيريز يريد مبابي

ويسعي بيريز للحصول على خدمات كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بالرغم من النفي المستمر من النادي الملكي بعدم الدخول في مفاوضات جديدة لضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن حلم بيريز الأول في فترة الانتقالات الصيفية 2024 هو مبابي، حيث يسعي بكل قوته لحسم الصفقة لصالح الفريق الملكي.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي صيف 2024، ومازال هناك شك كبير حول تجديد اللاعب عقده مع الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.