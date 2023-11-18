نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يجهز مفاجأة لجماهيره قبل مواجهة أبو سليم الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، طالب من مجلس الإدارة حضور 50 ألف مشجعا لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية.

ويستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات لبطولة الكونفدالية بمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الزمالك يفكر في توفير وسائل نقل للجماهير من أجل السفر للإسكندرية ومؤازرة الفريق أمام بطل ليبيا، وخاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته الجماهير في تأهل الأبيض لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

وأضاف المصدر إلى أن الساعات القادمة ستشهد مخاطبة مجلس إدارة الزمالك للجهات الأمنية المختصة للحصول على الموافقات اللازمة.

والجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على آرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4 - 3 بمجموع مباراتى الذهاب والأياب.