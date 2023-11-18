نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جديد في الزمالك لزيادة حالة الألتزام والانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة يرغبان في زيادة حالة الالتزام والانضباط داخل القلعة البيضاء، أملا في مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن عبد الواحد السيد طالب من اللاعبين الحضور قبل موعد التدريب بنحو 60 دقيقة كاملة، وحذر اللاعبين بفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة التأخير عن الموعد المحدد.

وأشار المصدر إلى أن عبد الواحد السيد أخطر اللاعبين بمضاعفة العقوبة في حالة التكرار وقد تصل إلى الاستبعاد من حسابات الجهاز الفني.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الفني يسعى إلى زيادة حالة الألتزام داخل الفريق واجبار اللاعبين على النوم مبكرا وعدم السهر لوقت متأخر من الليل.

ويستعد الزمالك لمواجهة "أبو سليم" الليبي المقرر لها يوم 26 الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.