نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمال.. معتمد جمال يخفف الحمل البدني للاعبين.. وتدريبات قوية لحراس المرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أبو سليم الليبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال هذه الفقرة نظرا لخوض الفريق تدريبات بدنية صباح اليوم، فضلا عن ارتباط الزمالك بخوض مباراة ودية غدًا الأحد أمام الهلال الليبي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بالركض الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى سباق سرعات في مسافة قليلة بجانب أمور أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

تدريبات قوية لحراس الزمالك

أدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي اليوم.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق مع الثلاثي على بعض الجوانب الفنية الخاصة منها التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى جوانب فنية أخرى.

وحرص محمد عبد المنصف على منح الحراس تعليمات فنية بشكل متواصل وطالبهم بمواصلة التركيز استعدادًا للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات أفريقية ومحلية مهمة.

مران الزمالك يشهد تصعيد ثنائي 2005

قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، بتصعيد الثنائي هشام فؤاد ومحمد إبراهيم لاعبا فريق 2005 للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

يأتي ذلك وفقا للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول للاستفادة منهم، بالإضافة إلى تعويض غياب اللاعبين الدوليين بالفريق، المنضمين لصفوف المنتخبين الأول والأولمبي.

ويجيد هشام فؤاد اللعب في مركز قلب الدفاع، في حين يلعب محمد إبراهيم كظهير أيمن، ويعتبر الثنائي من العناصر الأساسية لفريق مواليد 2005.

فقرة تدريبات خططية خاصة بمران الزمالك

أدى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش مران اليوم.

وركز معتمد جمال مع اللاعبين خلال الفقرة التي قادها معه أحمد مجدي المدرب المساعد، على نقل الكرة من لمسة واحدة بالشكل السريع، وبعض الأمور الخاصة بإنهاء الهجمة بشكل سليم.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشهدت التقسيمة حماس وندية من اللاعبين للظهور بأفضل صورة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.