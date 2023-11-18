زيزو: نواجه مباراة صعبة غدًا.. ونحن على كامل الجاهزية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، إنهم يسعوا إلى تقديم الفوز في مباراة سيراليون غدًا، وهدفهم التأهل لكأس العالم 2026.

تصريحات أحمد سيد زيزو

ويواجه غدًا الأحد منتخب مصر نظيره سيراليون، في تمام الساعة السادسة مساءً في لقاء يقام في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وصرح زيزو لاعب المنتخب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "سنواجه مباراة صعبة للغاية غدًا أمام سيراليون، ونحن على كامل الجاهزية بإذن الله، ونعود بنتيجة إيجابية".

وواصل حديثه: " سعيدا بالتمثيل لمنتخب مصر، والجميع يسعى لتحقيق حلم مصر والمشاركة في كأس العالم، ويسعى الجيل الحالي لتحقيق الفوز".

واختتم تصريحاته: "هدفنا واحد إذا كان بتواجدي أو غيره وهو التأهل لكأس العالم، وبدأنا بشكل جيد ونريد مواصلة ذلك في لقاء سيراليون".