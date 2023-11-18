نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولمبية تهنىء محمد طاهر زيادة بفضية الجائزة الكبرى للفروسية في التشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالتهنئة للفارس المصري محمد طاهر زيادة بعد تحقيق الميدالية الفضية لبطولة الجائزة الكبرى للفروسية المقامة في التشيك.

ويعرب المهندس المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب وللفارس محمد طاهر زيادة الذي نجح في تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات الجائزة الكبرى للفروسية التي أقيمت في التشيك بعد منافسة قوية مع مجموعة من أفضل الفرسان المصنفين في العالم.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.