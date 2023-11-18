نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا يرفض التعليق على استبعاد ثلاثي المنتخب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـمنتخب مصر، على أن الفراعنة لديهم الكفاءة، قادرون على خوض اللقاءات.



وقال فيتوريا فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد لدى تعليق على هذا الأمر، اتحاد الكرة أصدر بيانا حول الواقعة وانتهى الأمر، لا نفكر سوى فى مواجهة سيراليون ولدينا الكفاءة اللازمة لخوض المباراة".





وتابع: "قطعنا رحلة طويلة من مصر إلى ليبيريا، لكننا كنا نعلم مشقة السفر وأعددنا أنفسنا لهذا بشكل جيد، ولدينا لاعبون قادرون على خوض اللقاءات في أي ظروف".



وجاء قرار البرتغالي روي فيتوريا، باستبعاد ثلاثي المنتخب "طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات"، لأسباب تربوية.

ونجح منتخب مصر في الفوز على جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.