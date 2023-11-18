نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة تواجه جوارديولا قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا أزمة كبيرة في الساعات الماضية، وذلك قبل مواجهة فريق ليفربول بأسبوع واحد في البريميرليج.

ويلتقي مانشستر سيتي مع فريق ليفربول، يوم السبت 25 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضرب الإصابات العديد من لاعبي مانشستر سيتي في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى استبعاد معظمهم من معسكرات منتخبات بلادهم في التوقف الدولي.

وتأتي قائمة إصابات مانشستر سيتي الحالية كالتالي..

- كيفين دي بروين

- ناثان أكي

- كوفاسيتش

- ايديرسون

- رودري

- نونيز

- هالاند

- ستونز

يذكر أن مانشستر سيتي يحل في صدارة البريميرليج برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريقي ليفربول وارسنال.