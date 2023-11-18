نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق في مباراة الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا الأحد منتخب مصر نظيره سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وسيراليون

وعقد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء غدا الأحد بليبريا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واسفر الإجتماع عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.