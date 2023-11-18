نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل قمة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن تلقي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ضربة موجعة بعد تأكد عدم الاعتماد على نجم الفريق الكرواتي ماتيو كوفاسيتش أمام ليفربول، حيث سيبتعد كوفاسيتش عن المباريات لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا.

تفاصيل إصابة كوفاسيتش

ولفتت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن كوفاسيتش شارك بديلًا في تعادل المان سيتي مع تشيلسي بأربعة أهداف لكل منهما وغاب عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية الحالية، حيث أجرى فحوصًا طبية كشفت عن تعرّضه لإصابة في الفخذ وتحديدًا في العضلة رباعية الرؤوس.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنّ كوفاسيتش سيغيب عن المباريات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة مما يعني أنه لن يلحق بمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه سبق لكوفاسيتش أن تعرّض لهذه الإصابة ذاتها في وقت سابق من الموسم الحالي وغاب عن 3 مباريات لمانشستر سيتي على مدار أسبوعين في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي عانوا من إصابات مختلفة خلال فترة التوقف الدولي، حيث تم استبعاد المدافع ناثان أكي من هولندا وتقرر عدم سفر الحارس إيدرسون إلى البرازيل كما أنّ ماتيوس نونيز ترك منتخب البرتغال.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي يفتقد كذلك البلجيكي كيفين دي بروين الذي يغيب عن المباريات مُنذ أغسطس الماضي لمُعاناته من إصابة في أوتار الركبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سلسلة من المباريات القوية تنتظر السيتزنز، حيث يستضيف ليفربول يوم 25 من الشهر الحالي ثم يلتقي مع توتنهام ويحل ضيفًا على أستون فيلا في فيلا بارك مطلع ديسمبر المقبل.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنّ مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي ويمتلك 28 نقطة ويأتي خلفه ليفربول برصيد 27 نقطة وهو نفس العدد من النقاط الذي يمتلكه آرسنال صاحب المركز الثالث.