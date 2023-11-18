نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحسم مصير هذا الثنائي بقرار مثير.. ليس من بينهم صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، من مصير ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعدما أوشك عقدهما مع الانتهاء داخل قلعة الانفليد.

وترغب إدارة نادي ليفربول في حسم التعاقد مع صفقات عديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الموسم الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة.

ليفربول يوافق على رحيل ثنائي الفريق

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي ليفربول قرر عدم تجديد عقد كل من جويل ماتيب، وتياجو ألكانتارا، خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن عقدهما سينتهي بنهاية الموسم الحالي في صيف 2024.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يواجه ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي، في المباراة القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وذلك يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري عند الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.