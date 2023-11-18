نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يقطع الطريق أمام عمالقة أوروبا ويقترب من تجديد عقد أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقتربت إدارة نادي نابولي الإيطالي من حسم ملف تجديد عقد النجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة.

نابولي يخطط لحسم ملف تجديد عقد أوسيمين

ووفقًا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريلوي دي لورينتيس، قد عقد اجتماع مع وكيل أوسيمين، منذ أيام قليلة، من أجل حسم الاتفاق على ملف تجديد عقده قبل نهاية الموسم الحالي.

واكمل الموقع الإيطالي، أن نادي نابولي يرغب في حسم ملف تجديد عقد أوسيمين لقطع الطريق، على أندية أوروبا التي تسعى لضمه، ويعد أبرزهم تشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد أوسيمين مع نابولي، بشكل رسمي خلال صيف عام 2025 المقبل، مع وجود أمل في إمكانية تجديد عقده قبل موسم 2024-25.

والجدير بالذكر أن وكيل فيكتور أوسيمين؛ تواجد في نابولي مرة أخرى يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ من أجل الحديث عن تجديد عقده.