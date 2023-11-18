منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على ملعب صامويل كانون الرياضي استعدادًا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل مران منتخب مصر اليوم استعدادًا لمواجهة سيراليون

خاض منتخب مصر تدريبات بدنية في مران اليوم من أجل رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة سيراليون.

وعقد روي فيتوريا جلسة خاصة مع اللاعبين في مران اليوم يطالبهم بضرورة تحقيق الفوز على سيراليون وحصد الثلاث نقاط.

وقام لاعبو منتخب مصر بخوض تقسيمة قوية في مران اليوم من أجل تطبيق اللاعبين بعض الجمل الخططية والتكتيكية التي يمكن للاعبين تطبيقها خلال مباراة سيراليون.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب سيراليون ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب صامويل كانون الرياضي.