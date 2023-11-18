نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر لـ "دوت الخليج الرياضي": عرض أوروبي كبير لنجم الأهلي ومناقشة مع الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، عرضا أوروبيا للتعاقد مع أحمد خالد كباكا، لاعب فريق الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تفاصيل العرض الأوروبي لضم كباكا

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة المارد الأحمر تلقت عرضا أوروبيا خلال الأيام الماضية، للحصول على خدمات كباكا، على سبيل البيع النهائي.

وأضاف، أن إدارة النادي لم ترد على العرض حتى الآن، رغم مناقشته في اجتماع محمود الخطيب مع إدارة قطاع الناشئين، أول أمس بمقر النادي في مدينة نصر.

وتابع، أنه من المنتظر أن يحسم مسؤولو الأهلي قرار رحيل اللاعب عقب عودة الأخير من تونس، حيث يشارك في الوقت الحالي مع منتخب الشباب، ببطولة شمال إفريقيا.

واختتم، أن كباكا أحد أبرز الأسماء في قطاع الناشئين بالأهلي، وتألق بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مما جعل بعض الأندية ترغب في الحصول على خدماته.