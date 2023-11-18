نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. موقف إمام عاشور بعد استبعاده من معسكر المنتخب لمواجهة سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الأخير من الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقبل، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، قد قرر استبعاد إمام عاشور من معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة سيراليون المقرر لها غدا الأحد في تصفيات كأس العالم، لعدم الالتزام.



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إمام عاشور تلقى اتصالات من أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب الوطني عقب قرار استبعاده من معسكر الفراعنة، وتأكد من تواجده في المعسكر المقبل.



وأضاف، أن القرار ليس استبعاد بشكل نهائي، وخروج إمام عاشور من المران عقب انتهاء المباراة، كان بسبب بعض الآلام في القدم.



واختتم، أن إمام غادر المران دون قصد واندهش من قرار استبعاده، وغضبه بسبب عدم مشاركته كان أمرًا طبيعيًا، كشعور اي لاعب يرغب في المشاركه مع منتخب بلاده.



وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفه، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في أولى جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.